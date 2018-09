Man könne voraussichtlich wieder mit dem gleichen Kader wie gegen Hoffenheim antreten, so Funkel, der von einem Einsatz von Innenverteidiger Kaan Ayhan ausgeht: "Er hat mit der Mannschaft trainiert. Und das sah gut aus." Ayhan hatte sich beim 2:1-Erfolg des Aufsteigers am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim eine Beckenverletzung zugezogen.

