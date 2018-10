Borussia Dortmund kann für das Spiel am Samstag (20.10.2018/15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart mit Marco Reus planen. Der Fußball-Nationalspieler hat seine Knieprobleme überwunden, die ihn zur Absage für die beiden Länderspiele der DFB-Elf in den Niederlanden (0:3) und in Frankreich (1:2) gezwungen hatten. "Marco kann trainieren. Es wird okay sein", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag. Darüber hinaus steht auch der von einem Muskelfaserriss genesene Angreifer Christian Pulisic vor einem Comeback.