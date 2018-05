Bielefeld reist mit "riesiger Vorfreude" nach Hamburg

Saibene: Lasse mir Saison nicht kaputtreden"

Nach dem 3:2-Sieg über Kaiserslautern grüßt die Arminia von Platzt vier. Unabhängig vom Ergebnis am Sonntag blickt Saibene der Partie in hamburg entspannt entgegen. "Vor einem Jahr standen wir kurz vor dem Abgrund, deshalb ist Platz vier natürlich überragend. Die Saison ist so oder so überragend" , so der Luxemburger. "Da lasse ich mir nichts kaputt reden, egal, wie es ausgeht."

Dick wieder eine Option