Eine ungewöhnliche Karriere: 17 Jahre lang arbeitete Stefan Ruthenbeck bei einem Chemie-Unternehmen in Königswinter. Im Sommer 2012 wechselte er zum damaligen Zweitligisten VfR Aalen, um dort die Leitung des neu geschaffenen Nachwuchszentrums zu übernehmen.

Von der Chemiebranche in den Fußball

Den grundsätzlichen Strategiewandel in seiner Karriere hat Ruthenbeck bis heute nicht bereut. Sein Weg im Fußball funktionierte - dabei entwickelte er sich in den Folgejahren zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Nachwuchs-Ausbildung.

In Aalen blieb er bis 2015, eher er Cheftrainer bei der SpVgg Greuther Fürth wurde. Im Juli 2017 wechselte er in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln.

2017 zum 1. FC Köln

Ruthenbeck, in Köln-Ostheim aufgewachsen, war zurück in der Heimat und übernahm die U19 seines Heimatvereins. Einspringen musste er allerdings, als im Winter 2017 die Bundesligamannschaft nicht mehr funktionierte und in der Folge Peter Stöger entlassen wurde. Bis Mai 2018 betreute Ruthenbeck die Profis, danach kehrte er absprachegemäß zur U19 zurück.

Video starten, abbrechen mit Escape U19-Trainer Ruthenbeck - "Alle rufen gerne nach Talenten". Sportschau. . 11:06 Min. . Verfügbar bis 17.12.2020. Das Erste.

Dort brachte er nun Spieler wie Noah Katterbach, Ismail Jakobs und Jan Thielmann heraus, die am vergangenen Samstag allesamt in der Startformation der FC-Bundesligamannschaft standen.

Stand: 17.12.2019, 09:24