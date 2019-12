Am 12. Spieltag der Frauen-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen die SGS Essen zeigte Bayer am Sonntag (08.12.2019) eine engagierte Leistung und gewann letztendlich mit 2:0 (2:0).

Bayer Leverkusens Offensivkräfte stechen

Die Werkself, die am vergangenen Spieltag noch eine deutliche 0:7-Niederlage gegen die amtierenden Meisterinnen aus Wolfsburg eingesteckt hatte, trat gegen die SGS Essen von Beginn an davon völlig unbeirrt und mit einem frischen Kopf auf. Bereits in Spielminute elf sorgte Stürmerin Ivana Rudelic für die 1:0-Führung für die Gastgeberinnen und schockte die SGS damit früh.