Im stimmungsvollen Ambiente des Stadions an der Hafenstraße hielten sich beide Teams nicht mit langem Vorgeplänkel auf. Es wurde sofort der Weg nach vorn gesucht. Und es waren die Bremerinnen, denen sich die erste echte Torchance bot. In der 9. Minute spielte Rieke Dieckmann einen wunderbaren Pass in den Lauf von Reena Wichmann. Die Werder-Angreiferin setzte die Kugel aus aussichtsreicher Position allerdings knapp neben den rechten Pfosten.

Die leicht favorisierten Essenerinnen taten sich schwer, so richtig ins Spiel zu kommen. Und sie erarbeiteten sich erst in der 29. die erste Gelegenheit. Antonia Baaß wurde nach einem Zuspiel von Ramona Maier nicht konsequent von den Gegnerinnen angegriffen und konnte ungestört bis fast zum 16er laufen. Ihr Schuss aus zentraler Position war dann aber viel zu harmlos, um Werders Torfrau Hannah Etzold zu überwinden.

Essen drückt nach der Pause aufs Gaspedal

Das war's in einer tempoarmen Partie aber auch schon an aufsehenerregenden Szenen in der ersten Hälfte. Dafür ging es in den zweiten 45 Minuten spektakulär los. Es waren kaum vier Minten gespielt, da erzitterte der rechte Pfosten des Bremer Tores. Die eingewechselte Essenerin Annalena Rieke setzte nach einem Baaß-Eckball zum Kopfball an, traf aber nur das Gebälk.