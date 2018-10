Der FC Schalke 04 ist am Sonntag (28.10.2018) nicht über ein 0:0 bei RB Leipzig hinausgekommen. Die Königsblauen belegen mit nun sieben Punkten den 15. Platz.

Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken. Breel Embolo (29.) vergab die beste Schalker Chance. Kurz zuvor war Matija Nastasic am Fünf-Meter-Raum freistehend noch von Dayot Upamecano am Torschuss gehindert. Auf der anderen Seite wäre Leipzig bei einer Ecke fast in Führung gegangen. Der Ball senkte sich Richtung Tor, Salif Sané schoss ihn von der Torlinie weg.