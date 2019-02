Vor dem Anpfiff gab es in der Arena eine Schweigeminute für den verstorbenen Manager. "Das, was sich Rudi an diesem wichtigen Tag wünschen würde, wäre ein gutes Fußballspiel. Und das will ihm die Schalker Familie geben" , rief Clemens Tönnies, der Aufsichtsratschef des Klubs, den Fans über das Stadion-Mikrofon zu. "Ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Rudi ist der Architekt des modernen Schalke." Auch die Düsseldorfer Mannschaft spielte in Gedenken an Assauer mit Trauerflor.

Nach der Pause zog Schalke davon

"Rudi-Assauer"-Gesänge schallten durch die Arena, als die Gelsenkirchener mit einer überzeugenden Leistung ihre Chance auf den Europacup-Einzug über den Pokal wahrten. Nach schwachem Beginn beider Mannschaften brachte Ahmed Kutucu Schalke in Führung. In der 30. Minute bekam Mark Uth den Ball im Strafraum und legte ihn für Kutucu ab, der aus halbrechter Position mit links den Ball im langen Eck versenkte.

Video starten, abbrechen mit Escape Rudi Assauer verstirbt im Alter von 74 Jahren | Tagesschau | 06.02.2019 | 01:07 Min. | Verfügbar bis 06.02.2020 | Das Erste

Gedenkminute auf Schalke für den verstorbenen Rudi Assauer

Nach der Pause zog Schalke davon: Nach einer Ecke köpfte Weston McKennie den Ball aufs Tor, Düsseldorfs Torwart Jaroslav Drobny wehrte den Ball noch ab, aber im nachsetzen traf Salif Sané (48.). In der 51. Minute trafen Sané und Kutucu in derselben Szene beide den Pfosten, dann sorgte Mark Uth für die Vorentscheidung: Kutucus Schuss wehrte Drobny in die Mitte ab - Uth musste nur noch einschieben (53.). Fortunas Trainer Friedhelm Funkel hatte des 39 Jahre alten Drobny Stammtorwart Rensing vorgezogen. Der Grund: Drobny hatte in seiner Bundesliga-Karriere neun von 28 Elfmetern pariert, Rensing keinen einzigen. Doch Elfmeterkünste waren am Ende nicht gefragt.

Schalkes Daniel Caligiuri im Duell mit Düsseldorfs Takashi Usami (r.)