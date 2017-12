Die Gäste verloren im ersten Durchgang gleich zwei Spieler: Bereits in der achten Minute musste Maximilian Philipp mit einer Knieverletzung mit der Trage vom Platz gebracht werden. Auch Castro konnte nach dem Wendell-Foul nicht mehr weitermachen und ging in der 44. Minute vom Feld. Beiden droht eine lange Pause, Philipp musste noch während der Partie ins Krankenhaus gebracht werden, Castro hat laut Zorc vermutlich einen Bänderriss.

Rot nach Videobeweis

Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) hatte Wendell zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt, nach Hinweis des Videoassistenten Wolfgang Stark in Köln schaute er sich die Szene am Spielfeldrand nochmals an und stellte den Südamerikaner vollkommen zu Recht vom Platz.

Die Dortmunder waren ohne den gelb-rot-gesperrten Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang in der Leverkusener Arena angetreten. Bosz nahm vier Änderungen gegenüber dem 4:4 im Derby vor Wochenfrist gegen Schalke 04 nach einer 4:0-Führung vor. Die Werkskicker besaßen von Beginn an ein optisches Übergewicht und dominierten das Spiel. Havertz (21.) hatte mit einem Lattenkopfball Pech. Bürki konnte sich außerdem gegen Sven Benders Kopfball (12.) sowie die Schüsse von Julian Brandt (14.) und Charles Aranguiz (38.) auszeichnen.

Retsos im Glück

Die Gäste kamen nur schwer in Fahrt, es fehlte das Überraschungsmoment. Weltmeister André Schürrle übernahm für Philipp an seiner ehemaligen Wirkungsstätte die Mittelstürmerposition bei den Dortmundern. In numerischer Überlegenheit kamen die Dortmunder zu mehr Offensivspiel und auch Chancen. Schürrle (56.) traf den Außenpfosten. In der 53. Minuten gab der Schiedsrichter nach einem Zweikampf von Panagiotis Retsos mit Jarmolenko im Strafraum nach Rücksprache mit dem Videoassistenten Stark keinen Elfmeter.

Die Dortmunder könnten nun am kommenden Samstag (09.12.17) im Heimspiel gegen Bremen erstmals in dieser Saison aus den Europa-Rängen rutschen. Leverkusen tritt tags zuvor beim heimstarken VfB Stuttgart an.