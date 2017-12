Auch im zweiten Durchgang begannen die Kölner stark. Casteels lenkte einen Schuss von Milos Jojic in höchster Not an die Latte (49.). Das Tempo war insgesamt weniger hoch, bei den personell gebeutelten Kölnern mussten Risa und Kapitän Matthias Lehmann angeschlagen vom Feld.

Clemens war bei seinem Treffer gerade vier Minuten auf dem Feld. Er verwertete einen schönen Pass des starken Jojic zum verdienten Führungstor. Danach drehte Wolfsburg auf, FC -Keeper Timo Horn stand immer mehr im Mittelpunkt. In der turbulenten Schlussphase schien der Ausgleich möglich, doch die Kölner wehrten sich erfolgreich gegen alle VfL -Versuche und durften am Ende jubeln.

Mission Klassenerhalt wird extrem schwer

Hätte der FC erneut nicht gewonnen, wäre er erst das zweite Team nach dem 1. FC Nürnberg (2013/14) gewesen, das eine Halbserie ohne Sieg beendet. Die Ausbeute von nur sechs Punkten ist dennoch historisch schlecht. Nürnberg stieg damals aus der Bundesliga ab, und auch für den FC wird die Mission Klassenerhalt trotz des ersten Erfolgs extrem schwer. Der Rückstand auf den Hamburger SV auf Platz 17 beträgt neun Punkte.

Vor der Winterpause geht es für Köln am Dienstag (19.12. um 20.45 Uhr live in Das Erste und im Live-Ticker bei sportschau.de) noch im DFB-Pokal zu Schalke 04. Wolfsburg tritt im Achtelfinale ebenfalls am Dienstag in Nürnberg an. Am 18. Spieltag empfangen die Kölner die Borussia aus Mönchengladbach zum West-Schlager (14.01.18). Wolfsburg muss dann in Dortmund antreten.