Mehr Druck in Halbzeit zwei

Mit der Einwechslung von Marco Höger zur zweiten Häfte präsentierte sich Köln griffiger in den Zweikämpfen. Als dann auch noch Dominick Drexler nach einem Freistoß von Johannes Geis das 1:1 erzielte (52.), waren die "Geißböcke" zurück im Spiel. Doch Sandhausen überstand die folgende Druckphase und biss sich über die Zweikämpfe zurück in die Partie.

In der Schlussphase brachte Anfang dann Modeste für Simon Terodde (78.). Wenig später hatte Jhon Cordoba die Führung auf dem Fuß (81.). Die gelang dann Modeste, der die FC-Fans mit einem Kopfball aus acht Metern nach einer Flanke von links erlöste. In der Nachspielzeit nutzte der Stürmer einen Fehler in der SVS-Abwehr noch zum 3:1.

Nachholspiel in Aue unter der Woche

Für Köln geht der Kampf um den Aufstieg schon am Mittwoch mit dem Nachholspiel bei Erzgebirge Aue weiter (19.30 Uhr). Danach geht es weiter zum nächsten Kellerkind: Am 24. Spieltag muss das Anfang-Team zum FC Ingolstadt (Sonntag, 13.30 Uhr), der bisher in der Rückrunde schon einige Punkte gegen den Abstieg gesammelt hat.