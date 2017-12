Bei zunächst heftigem Schneefall verlor das Tabellenschlusslicht am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Vorletzten SC Freiburg letztlich noch 3:4 (3:1). Am Montag (11.12.2017) tritt in Sportchef Armin Veh der neue Hoffnungsträger sein Amt beim FC an, den sechsten Abstieg zu vermeiden, wird bei zwölf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz aber eine Mammutaufgabe.

"Schlimmer geht es natürlich nicht mehr. Nach einer 3:0-Führung darfst Du das Spiel nicht mehr aus der Hand geben", sagte ein völlig konsternierter Dominique Heintz nach dem Schlusspfiff. Der Kölner Verteidiger war wie der Rest der Mannschaft bedient. Die Kölner hatten fulminant begonnen. Der überraschend im Sturm aufgebotene Rechtsverteidiger Lukas Klünter (8.), Sehrou Guirassy mit dem vierten Saisontreffer (16., Foulelfmeter) und ein Eigentor von Caleb Stanko (29.) sorgten am Sonntag (10.12.2017) bei der Heimpremiere von Trainer Stefan Ruthenbeck für eine frühe 3:0-Führung des FC. Doch mit dem ersten Gegentreffer durch Freiburgs Nils Petersens Volleyschuss nach einem Freistoß ( 39.) begann beim FC das große Zittern.