Die Leihgabe vom FC Chelsea traf beim 3:2 (1:0) des BVB in Köln zweimal, bereitete das dritte Tor durch André Schürrle vor und zeigte auf Anhieb, dass er den zum FC Arsenal abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang vergessen machen könnte. Zwischenzeitlich hatte der beeindruckend kämpfende und spielende FC am Freitag (02.02.2018) zweimal ausgeglichen. Dortmunds Trainer Peter Stöger feierte damit an alter Wirkungsstätte einen wichtigen Dreier im Kampf um die Champions-League-Plätze.

"Waren mindestens auf Augenhöhe"