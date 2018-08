Arminia kassiert erste Niederlage

Durch das 0:3 (0:1) am Montagabend (27.08.2018) beim HSV steht Bielefeld am Ende des 3. Spieltags auf dem 12. Platz der Tabelle. Arminias Trainer Jeff Saibene sagte: "Wir haben einiges gut gemacht, müssen aber Fehler abstellen."

Ortegas Fehler bringt den Rückstand

Und das meinte er: Die Arminia war eigentlich besser ins Spiel gekommen, aber der HSV ging in Führung. Bielefelds Torwart Stefan Ortega ließ den Ball nach einer Ecke in leichter Bedrängnis fallen. Holtby kam wenig später zum Kopfball, der Ball trudelte ins leere Tor (9. Minute). Die beste Bielefelder Chance hatte Florian Hartherz mit einem Freistoß - den aber HSV-Torwart Julian Pollersbeck sehenswert abwehrte (41.).

In der 42. Minute gab es dann eine umstrittene Szene: Bielefelds Andreas Voglsammer kam nach einem Abspielfehler in der HSV-Abwehr außerhalb des Strafraum an den Ball. Sein Lupfer war so schlecht, dass Torwart Pollersbeck ihn abwehrte - wie die Fernsehbilder aber zeigten, minimal außerhalb des Strafraums. Das Spiel lief jedoch weiter.

Staudes Ballverlust entscheidend

In der zweiten Hälfte lieferten sich beide Mannschaften weiter ein intensives wie interessantes Spiel. Zunächst scheiterten beide Teams mit Distanzschüssen meist knapp, Keanu Staude hatte dann bei einem Dribbling in der 67. Minute im Strafraum die große Chance - setzte den Ball aber rechts am Tor vorbei.

Und dann entschied ein Ballverlust von Staude das Spiel: Aaron Hunt brachte den Ball über rechts in die Mitte zu Pierre-Michel Lasogga, der Julian Börner austanzte und zum 2:0 traf (76.). Börner räumte Lasogga in der Schlussphase auch noch im Strafraum ungeschickt ab - den fälligen Strafstoß vollendete Lasogga selbst zum 3:0 (88.).

Arminia nun gegen Regensburg

"Das Ergebnis ist ein Tor mindestens zu hoch, wir hatten auch gute Chancen", sagte Bielefelds Florian Hartherz. Die Arminia erwartet nun am Samstag (01.09.2018, 13 Uhr) den SSV Jahn Regensburg.