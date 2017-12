Kramer sorgt für die Führung

Das Bundesliga-Toppiel am Samstag (09.12.2017) hielt vor allem im ersten Durchgang, was die tabellarische Ausgangslage vor dem Spiel versprochen hatte: Gladbach empfing als Vierter die einen Rang darüber platzierten Schalker.

Vor 54. 018 Zuschauern hatten die Gäste aus Gelsenkirchen die erste Chance der Partie: Thilo Kehrer löste sich nach einer Ecke geschickt von seinen Gladbacher Bewachern, köpfte dann aber genau auf Torhüter Yann Sommer (4. Minute). Anschließend übernahm Gladbach mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Bei einem Fernschuss von Denis Zakaria (11.) und einem Kopfball von Matthias Ginter (14.) fehlte noch die Präzision, besser machte es zehn Minuten später Kramer. Nach einer Ecke von Thorgan Hazard verlängerte Ginter den Ball auf den langen Pfosten, wo Kramer die Kugel im Fallen über die Linie drückte.

Anschließend wurde es zunehmend turbulenter, weil auch Schalke besser ins Spiel fand. Zunächst verweigerte Schiedsrichter Sascha Stegemann einem Treffer von Naldo wegen eines vorangegangenen Foulspiels die Gültigkeit - es war wohl die richtige Entscheidung (28.). Nur wenige Minuten köpfte Ginter einen Kehrer-Schuss spektakulär von der Linie, Gladbachs Keeper Yann Sommer wäre chancenlos gewesen (33.).

Schiri Stegemann im Mittelpunkt

Fünf Minuten später was das Glücksmoment dann auf Seiten der Schalker: Kehrers Fehler bescherte Rafael den Ball, der wiederum zu Vincenzo Grifo passte. Der traf die Latte, den Abpraller setzte Stindl in die Maschen - doch Schiedsrichter Stegemann nahm den Videobeweis in Anspruch und und entschied dann: Abseits, kein Treffer (38.). Für den letzten Aufreger in einer abwechslungsreichen Halbzeit sorgte dann erneut der Unparteiische, der erst auf Elfmeter für Gladbach entschied - Naldo hatte Stindl gefoult - dann aber seine Entscheidung revidierte, weil er zuvor bereits ein Foul des Gladbachers Oscar Wendt übersehen hatte (43.).

Unglückliches Eigentor von Vestergaard

Die ersten Minuten nach der Pause gingen wieder an die Gladbacher von Trainer Dieter Hecking. Rafael setzte mit einem tollen Lupfer Nico Elvedi in Szene, aber Matija Nastasic klärte fünf Meter vor der Torlinie. Den Abpraller schnappte sich Stindl, aber Fährmann parierte stark (51.). Von Schalke war zunächst wenig zu sehen, das änderte sich erst mit dem Ausgleich, der wie aus dem Nichts fiel: Eine Hereingabe von Daniel Caligiuri beförderte Vestergaard unglücklich per Grätsche ins eigene Tor.

Schalke spielte danach wie befreit auf, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Im Blickpunkt: Der eingewechselte Guido Burgstaller, dessen Linksschuss zunächst einen knappen Meter über das Tor flog (66.). Kurz darauf war es wieder der Österreicher, der nach einer Flanke von Franco Di Santo nur knapp das Tor verfehlte (74.). Kur vor Schluss hatte Burgstaller erneut die Chance zum Sieg, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an Sommer (87.). Weil sich anschließend keine Mannschaft mehr eine klare Torchance erspielen konnte, blieb es bei einem 1:1-Unentschieden, über das sich die Gladbacher am Ende nicht beschweren dürfen.

Wegen der englischen Woche gastieren die Gladbacher schon am kommenden Dienstag (12.12.2017) in Freiburg. Einen Tag später empfängt Schalke den FC Augsburg.

