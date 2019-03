Klos rettet einen Punkt

Vor 9.440 Zuschauern gab sich Bielefeld aber noch nicht geschlagen und zeigte in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. Wieder einmal war es Torjäger Fabian Klos, der mit seinen Saisontoren Nummer elf und zwölf (47./65.) den Ausgleich erzwang.

In der Halbzeitpause legten sich beide Trainer mit Schiedsrichter Alexander Sather an. Fürths Coach Stefan Leitl fand dabei offenbar die deutlicheren Worte, er bezeichnete Sather als "arrogant", wie über die Mikrofone am Spielfeldrand zu hören war. Leitl musste sich daraufhin das Spiel in der zweiten Halbzeit von der Tribüne aus anschauen.