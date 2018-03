1. FSV Mainz 05

Schalkes Coach Tededsco brachte in der zweiten Hälfte mit Leon Goretzka (46.) und Yevhen Konoplyanka (51.) frische Kräfte in der Offensive. Das Tor machte dann allerdings Daniel Caligiuri: Im Mittelfeld zog er an, ließ zwei Mainzer stehen und schlenzte den Ball aus gut 20 Metern ins linke Eck (55.). Die Gastgeber bemühten sich in der Folge um den Ausgleich, Brosinksi hatte mit einem Schuss aus 14 Metern die größte Chance zum Ausgleich, scheiterte jedoch an S04-Keeper Ralf Fährmann (84.). " Es ist schwer, das zu verarbeiten. Wir haben uns leider nicht belohnt", meinte der Mainzer Suat Serdar: "Wir haben vorne die Dinger nicht gemacht. " Die Mainzer müssen am kommenden Spieltag bei Eintracht Frankfurt ran, der FC Schalke 04 hat beim VfL Wolfsburg eine weitere Auswärtspartie vor der Brust.

