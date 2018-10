Stindls Fehlpass leitet 1:2 ein

Nach dem 1:1 zogen sich die Borussen ein wenig weiter zurück und Freiburg kam besser in die Partie. Vor allem nach langen Bällen von Heintz wirkte die Hintermannschaft der Gäste mitunter unsortiert. Kurz vor der Pause setzte Janik Haberer auf der rechten Seite Lukas Kübler ein und der Verteidiger scheiterte aus spitzem Winkel an Sommer (44.). Auf der Gegenseite parierte Alexander Schwolow einen Distanzschuss von Jonas Hofmann (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel ging es in hohem Tempo weiter. Stindl (48.) und Rechtsverteidiger Michael Lang (52.) verzogen für Gladbach knapp. Die Gäste griffen den SCF nun wieder früher an und wollten damit Ballverluste des Streich-Teams in dessen Hälfte provozieren. Einen folgenschweren Fehlpass leistete sich nach einer knappen Stunde dann jedoch Stindl. Der Gladbacher Offensivmann verlor den Ball im Mittelfeld und Freiburg schaltete schnell um: Haberer setzte von der rechten Seite Waldschmidt ein und der 22-Jährige platzierte den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar in die linke Ecke. Gladbach fand anschließend nicht mehr wirklich zurück in den Angriffsmodus. Die Borussen kamen kaum noch gefährlich in die Nähe des Freiburger Tores. Unmittelbar vor dem Abfiff sorgte Höler für die endgültige Entscheidung.