Frauen-Bundesliga: Leverkusen siegt beim Schlusslicht - SGS remis

Die SGS Essen kam dagegen nicht über ein torloses Remis beim SC Freiburg hinaus. Essen belegt damit weiter Rang acht und und muss weiter auf den ersten Heimsieg warten. Die beste Möglichkeit der Partie vergab Essens Nationalspielerin Nicole Anyomi (65.), als sie frei vor SC-Keeperin Lena Nuding auftauchte, den Ball aber direkt in die Arme Nudings schoss.

Fünfte Niederlage in Serie für Duisburg

Bereits am Samstag hatte der MSV Duisburg die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Gegen Werder Bremen geriet der MSV bereits in den ersten 20 Minuten zweimal in Rückstand, konnte jedoch beide Male ausgleichen. Auf den dritten Rückstand fanden die Duisburgerinnen allerdings keine Antwort mehr und verloren am Ende mit 3:5 (2:3).

Fünf Tore in 21 Minuten

Julia Debitzki (l.) und Bremens Ricarda Walkling im Zweikampf

Keine vier Minuten waren gespielt, da hieß es Strafstoß für den SV Werder Bremen. Agata Tarczynska nahm sich der Sache an und verwandelte zur frühen Werderaner Führung. Noch in der Anfangsviertelstunde hatte die Mannschaft von MSV-Trainer Thomas Gerstner eine Antwort parat und kam durch Jorian Baucom zum Ausgleich (11.). Es entwickelte sich eine turbulente Anfangsphase, in der Bremen durch Katharina Schiechtl erneut in Führung ging (17.).

Der in dieser Saison noch sieglose MSV steckte nicht auf und antwortete nur drei Minuten später durch Julia Debitzki, die zum 2:2-Ausgleich traf (20.). Diesmal hatten allerdings auch die Gastgeberinnen eine postwendende Antwort auf dem Fuß und so ging Bremen nur eine Minute später durch Innenverteidigerin Nina Lührßen zum dritten Mal in Führung (21.).

Bremer Doppelschlag sorgt für Entscheidung

Dabei blieb es auch bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel passierte eine Viertelstunde lang wenig, ehe Bremen mit einem Doppelschlag und Toren durch Tarczxnska und Margarita Gidion auf 5:2 erhöhte und damit die siebte Niederlage im neunten Spiel für den MSV besiegelte. Den Gästen aus Duisburg gelang lediglich noch 15 Minuten vor Ende der 3:5-Anschlusstreffer durch Taylor Kornieck (76.).

NRW-Duell am 10. Spieltag

In der Tabelle bleibt Duisburg vorerst mit zwei Punkten punktgleich mit dem SV Meppen Letzter. Nächsten Samstag empfängt der MSV Duisburg im NRW-Duell die SGS Essen. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr.

jha | Stand: 15.11.2020, 18:13