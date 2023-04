Niederlage für FC-Frauen vor Rekordkulisse

38.365 - so lautete die endgültige Zuschauer-Zahl in Köln. So viele Menschen wie noch nie wollten eine Partie der Frauen-Fußball-Bundesliga live im Stadion sehen. Ein großer Rahmen, aber am Ende gab es für die Gastgeberinnen keine Punkte.

Am Sonntag (23.04.2023) unterlagen die FC-Frauen Eintracht Frankfurt mit 0:2 (0:1). Nachdem die Gastgeberinnen durch einen Freistoß von Myrthe Moorrees die erste gute Möglichkeit hatten, brachte Barbara Dunst (15.). die Hessinnen in der Anfangsphase mit einem Distanzschuss in Führung. Lara Prasnikar (78.) sorgte in Durchgang zwei nach einem Konter für die Entscheidung zu Gunsten der insgesamt feldüberlgenen SGE.