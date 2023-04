Frauen: Leverkusen verliert unglücklich gegen TSG

Bayer Leverkusen hat in der Frauen-Bundesliga am Freitag gegen die TSG Hoffenheim unglücklich 0:1 (0:0) verloren. Gegen die viertplatzierten Hoffenheimerinnen waren die Rheinländerinnen die bessere Mannschaft, konnten aber keine ihrer Chancen nutzen. Jana Feldkamp erzielte per Elfmeter das Tor des Tages in der 83. Minute.

Bayer in Durchgang eins besser

Die Leverkusenerinnen begannen stark: Amira Arfaoui setzte den ersten ernsthaften Abschluss über die Latte (13.). Lara Marti prüfte Martina Tufekovic im TSG-Tor mit einem strammen Schuss (24.) und Torjägerin Jill Baijings scheiterte ebenfalls an der Schlussfrau (26.).

Erst kurz vor der Pause wurde die TSG gefährlich: Ereleta Memeti bedinete Katharina Naschenweng, die einen guten Abschlus jedoch verpasste. Torlos ging es in die Pause.

Umstrittener Elfmeter sorgt für Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel passierte eine Viertelstunde nichts - ehe Bayers Lilla Turanyi mit einer starken Grätsche im letzten Moment die große Chance für TSG-Angreiferin Memeti vereitelte. Danach verflachte die Partie wieder.

Als acht Minuten vor dem Ende alles nach einem torlosen Remis aussah, gab Schiedsrichterin Annika Kost einen umstrittenen Elfmeter nach einem Foul von Leverkusens Chiara Bücher. Den Strafstoß verwandelte Feldkamp unten links. Davon erholte sich Bayer nicht mehr.