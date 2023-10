Frauen-Bundesliga: Köln verliert nach ordentlicher Leistung in München

Der FC Bayern begann wie erwartet dominant und kontrollierte von Beginn an das Spiel. Den Kölnerinnen fiel es in der Anfangsphase schwer für Entlastung zu sorgen. Bis zur ersten Münchener Chance dauerte es allerdings bis zu 20. Minute, weil es den Rheinländerinnen gelang, den Favoriten aus der gefährlichen Zone zu halten. Nationalspielerin Lea Schüller köpfte den Ball aus sieben Metern zentral in die Arme von FC-Torhüterin Jasmin Pal.

Pal hält Köln im Spiel

Kurz darauf konnte sich Pal erneut auszeichnen. Einen Schuss von Georgia Stanway aus 30 Metern parierte die Kölner Torhüterin glänzend (25.). Köln kam in der Folge besser in die Partie und sorgte mit eigenen Offensivaktionen für Entlastung. Erst bleib ein Vorstoß von Natalia Padilla-Bidas erfolglos (29.), dann verpasste Dóra Zeller im Strafraum eine Flanke von der ehemaligen Münchenerin Laura Donhauser (34.).

Die gefährlicheren Abschlüsse erarbeiteten sich allerdings die Gastgeberinnen. Nach Zusammenspiel mit Pernille Harder zog Lina Magull aus 15 Metern ab. Celina Degen und Pal klärten im Verbund zur Ecke (41.). In den letzten fünf Minuten vor der Pause erhöhten die Bayern noch einmal den Druck. Wenige Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit sorgte Harder für die verdiente 1:0-Führung (45.). Die Dänin verwertete eine punktgenaue Flanke von Giulia Gwinn per Kopf.

Dallmann stellt auf 2:0 - Köln bricht nicht ein

Nach dem Seitenwechsel machten die Bayern da weiter, wo sie aufgehört hatten. Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn hatte Lea Schüller das 2:0 auf dem Fuß. Die 25-Jährige tauchte alleine vor Pal auf - mit einer starken Reaktion verhinderte die Torhüterin den zweiten Gegentreffer (46.). Bayern München zog das Tempo noch einmal an - mit Erfolg. Nach Zuspiel von Stanway erzielte Linda Dallmann aus zwölf Metern das 2:0 (57.).

Schüller (74.) und Damnjanovic (81.) hatten auf Münchener Seite die Gelegenheit, die Führung weiter auszubauen. Dank einer insgesamt guten Defensivleistung gegen den klaren Favoriten blieb es am Ende beim den beiden Gegentreffern.

Köln am Samstag gegen Duisburg

Mit drei Punkten aus den ersten beiden Spielen steht der 1. FC Köln auf dem achten Tabellenplatz. Weiter geht es für die Kölnerinnen am Samstag zu Hause gegen den MSV Duisburg (12 Uhr).