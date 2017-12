Schalker Schlussoffensive

In der Schlussphase startete Schalke dann eine schwungvolle Schlussoffensive und wurde dafür zunächst mit dem Anschlusstreffer belohnt: Max Meyer schickte Guido Burgstaller, der den Ball flach in die Mitte brachte, wo ihn Breel Embolo über die Linie drückte (82.). Und als alle in Frankfurt schon mit einem Heimsieg der Eintracht rechneten, schlug Schalke noch einmal zu. Ein langer Ball von Stambouli landete irgendwie bei Naldo, der den Ball nur noch zum Last-Minute-Ausgleich ins Tor schieben musste - 2:2 (90.+5). "Das zeigt unseren Charakter", sagte Torschütze Naldo nach dem elften Schalker Bundesliga-Spiel in Folge ohne Niederlage in der "Sportschau".

Bevor sich beide Teams in den Weihnachtsurlaub verabschieden dürfen, steht noch das Achtelfinale im DFB-Pokal an. Schalke tritt bereits am Dienstag (19.12.2017) gegen den 1. FC Köln an, Frankfurt bekommt es einen Tag später mit dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim zu tun.