3. Liga: Fortuna Köln mit souveränem Sieg

Chemnitz steckte nicht auf, hatte trotz einiger guter Möglichkeiten aber kein Glück im Abschluss. In der zweiten Hälfte ließen es die Südstädter etwas ruhiger angehen, auch wenn etwa Markus Pazurek die große Chance auf den vierten Treffer hatte und knapp vergab. Chemnitz ergab sich zudem in sein Schicksal und wollte nur noch Schlimmeres in dieser Partie vermeiden.

Münster holt Punkt in Aalen

Preußen Münster erkämpfte sich ein torloses Remis beim VfR Aalen und setzte sich damit wieder ein Stück von den Abstiegplätzen ab.

Stand: 07.03.2018, 20:52