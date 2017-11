Wahnsinn in Düsseldorf, aber anders, als sich das Aufstiegsaspirant Fortuna vorgestellt hat. In einer denkwürdigen Zweitligapartie nahm Abstiegskandidat Dynamo Dresden am Montagabend (27.11.2017) verdientermaßen drei Punkte aus dem Rheinland mit - aufgrund dreier Treffer in den ersten zehn Minuten! Marco Hartmann (4.), Lucas Röser (6.) und Haris Duljevic (10.) überrumpelten die Düsseldorfer, denen nur noch ein Treffer durch Benito Raman (31.) gelang.

Funkel: "Dynamo hat verdient gewonnen"

"Die Anfangsphase war ganz, ganz wichtig für uns. Wir haben uns vorgenommen, da alles reinzuhauen, den ganzen Ballast abzuwerfen" , sagte Dynamos Kapitän und Torschütze Hartmann nach dem Befreiungsschlag. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel analysierte: "Das Spiel haben wir in den ersten zehn Minuten verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir gegen das Dresdner Bollwerk keine spielerischen Mittel gefunden." Dynamo habe deshalb auch verdient gewonnen.

Dresdens erster Sieg im sechsten Anlauf

Vor dem nun folgenden Spitzenspiel bei Holstein Kiel stecken die Fortunen endgültig in der Krise. Seit vier Ligaspielen sind die Rheinländer ohne Sieg, kassierten zwei Niederlagen, spielten zweimal remis. Sie verpassten zudem durch die erste Heimniederlage seit fast acht Monaten die Rückkehr an die Tabellenspitze. Die Dresdner hingegen feierten nach fünf Spielen ohne Dreier den Anschluss an die rettenden Plätze.

Schlag auf Schlag

Die Sachsen, die nach der bitteren Last-Minute-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern auf vier Positionen verändert antraten, nutzten die völlige Konfusion der Gastgeber in den Anfangsminuten eiskalt aus. Zunächst traf Hartmann per Kopf nach Ecke. Dann erzielte Röser von der Strafraumgrenze das 2:0, ehe Duljevic ein sehenswerter Treffer aus halblinker Position gelang.

Fortunen beweisen Moral

Nach dem Horrorstart fingen sich die Fortunen aber und bewiesen zumindest, dass Einstellung und Moral stimmten. Takashi Usami (12.) hatte Pech mit einem Lattentreffer. Raman nutzte dann nach einer guten halben Stunde einen Fehler von Paul Seguin und traf zum 1:3. Bei den Fortuna-Fans keimte daraufhin die Hoffnung, es könnte eine ähnliche Aufholjagd wie die von Schalke in Dortmund am vergangenen Wochenende geben.

Doch daraus wurde nichts. Düsseldorf fuhr in der sehenswerten und abwechslungsreichen Partie zwar Angriff auf Angriff, doch die Dresdner blieben bei ihren Kontern auch stets gefährlich und hatten unterm Strich sogar die besseren Chancen. Am Ende stand ein verdienter Dynamo-Sieg.