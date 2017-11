Der Druck der Londoner nahm zu, und kurz danach vergrößerten sich Stögers Sorgen noch: Zu seinen neun verletzten Spielern gesellte sich in der 35. Minute mit Dominic Maroh der zehnte, der Kapitän griff sich bei seiner Auswechslung an die hintere Oberschenkelmuskulatur. In der Folge wurde der Gastgeber zunehmend mutlos, überließ Arsenal komplett das Mittelfeld und erntete kurz vor der Pause sogar Pfiffe der eigenen Fans.

Elfmetertor von Guirassy

Auch im zweiten Durchgang setzte sich das von totaler Verunsicherung geprägte Spiel des FC fort, immer wieder wurden vielversprechende Angriffe abgebrochen und der Rückpass vorgezogen - das Publikum wurde zunehmend ungehalten.

Immerhin: Die Kölner merkten, dass es so nicht weitergehen konnte und suchten nach einer Stunde mal wieder mit etwas mehr Entschlossenheit den Weg nach vorne. Zunächst bekam Guirassy nach schönem Zuspiel von Milos Jojic freistehend zwar nur eine Rückgabe auf Ospina zustande, doch in der nächsten Szene wurde sein forscher Antritt belohnt: Nach einer Mini-Berührung durch Arsenal-Abwehrspieler Mathieu Debuchy bekam er einen Elfmeter zugesprochen - und verwandelte den dann auch gleich selbst zur 1:0-Führung (62.).

Horn trifft Horn

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es dann eng für die Kölner, die zum diesem Zeitpunkt schon dreimal gewechselt hatten. Jannes Horn klärte gegen den (aus Abseitsposition) durchgestarteten Giroud bravourös, fing sich dabei aber einen wüsten Tritt des ziemlich unkoordiniert aus seinem Tor stürzenden Namensvetter Timo - nach einer intensiven Behandlung konnten aber beide weitermachen und mithelfen, den knappen Sieg über die Zeit zu retten.

"Es macht Spaß, gegen Arsenal zu gewinnen, das ist der Wahnsinn", sagte Jannis Horn nach dem Spiel. "Wir sind 95 Minuten ans Limit gegangen, jetzt haben wir ein Endspiel, was gibt es Schöneres?"

Zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase müssen die Kölner nun noch am übernächsten Donnerstag (07.12.17) bei Roter Stern Belgrad antreten. In der Bundesliga steht der FC am Sonntag (26.11.17) gegen Hertha BSC unter Siegzwang.

Thema in Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 23.11.17, 22.50 Uhr