Kutschke verschießt erneut Elfer

Der Ex-Ingolstädter Lukas Hinterseer hatte schon in der Anfangsphase Bochums Führung auf dem Fuß, als er nach einem klasse Zuspiel von Robbie Kruse völlig frei an FCI -Towart Örjan Nyland scheiterte (13.). Nach einem Foul von Tesche an Sonny Kittel scheiterte Stefan Kutschke mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Bochums Schlussmann Manuel Riemann. Der Stürmer hatte schon in der Vorwoche beim 1:2 in Duisburg einen Strafstoß verschossen. Tesche hingegen bügelte seinen Fehler dann nachhaltig aus, als er nach einer Ecke per Kopf erfolgreich war.

Ohne den verletzten Angreifer Darío Lezcano und den rot-gesperrten Mittelfeldkämpfer Almog Cohen taten sich die Ingolstädter auch in der zweiten Spielhälfte schwer. Die Angriffsbemühungen waren zu harmlos. Ein Treffer glückte auf der Gegenseite, aber Kruse stand beim vermeintlichen 2:0 im Abseits (54.).

Nur zwei Siege in elf Spielen

In der Schlussphase riskierte der FCI alles und sorgte für viel Spannung, doch vor dem Tor war die Leitl-Elf mit ihrem Latein zu oft am Ende. Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen elf Spielen muss der Bundesliga-Absteiger endgültig seine ohnehin geringen Aufstiegsambitionen begraben. Der Blick der Schanzer richtet sich nach unten: Nur noch vier Punkte Vorsprung haben sie auf den drittletzten Tabellenrang.