Die Ostwestfalen erwischten einen Start nach Maß. Bereits nach vier Minuten lag das Team von Trainer Alexander Ende mit 1:0. Nicolás Sessa schickte Maximilian Wolfram mit einem Steilpass in die Tiefe. Allein vor FCI-Keeper Marius Funk scheiterte er zunächst am Torwart, doch der Nachschuss landete im Tor der Hausherren.

Der SCV blieb am Drücker und hätte nach 28 Minuten den zweiten Treffer erzielen können. Dieses Mal profitierte Sessa von einem Wolfram-Zuspiel in die linke Strafraumhälfte, doch der Offensivmann verzog knapp. Auf der anderen Seite hätte Jannik Mause mit einem Flugkopfball nach einer Ecke ausgleichen können, doch Torwart Luca Unbehaun parierte den Ball glänzend (42.).

Wenig los vor den Toren

War die Partie bereits vor der Pause kein Festival der Torchancen, bot die zweite Hälfte noch weniger offensive Highlights. Die Verler hielten die Ingolstädter, die mehr Ballbesitz generierten, größtenteils vom eigenen Tor fern. Der SC lauerte auf Konter, jedoch ergaben sich wenige, da der Fokus auf der Defensive lag. Der FCI hingegen hatte zu wenig Ideen, um den höheren Spielanteil in Torgefahr umzumünzen.

Erst in der 75. Minute wurde es brenzlig vor dem SCV-Gehäuse. Nach einer feinen Einzelleitung im Verler Strafraum passte Ognjen Drakulic den Ball zu Jannik Mause, der aus spitzem Winkel jedoch in Unbehaun seinen Meister fand.

Unbehaun in der Nachspielzeit noch einmal im Fokus

Der Keeper stand in der Nachspielzeit erneut im Fokus, als es den Ingolstädtern doch noch einmal gelungen, über Costly gefährlich in den Strafraum einzudringen. Doch sowohl Yannick Deichmann aus zwölf Metern als auch Mause im Nachschuss aus fünf Metern scheiterten an dem Verler Tormann.

Unter dem Strich waren die Ingolstädter Offensivaktionen jedoch zu durchsichtig und ohne den letzten Biss, so dass der SC verdient zu seinem sechsten Auswärtserfolg kam - auch wenn die Ostwestfalen in der zweiten Hälfte kaum mehr zu eigenen Chancen kamen.

Verl nun gegen Sandhausen

Nach der Länderspielpause empfängt der SC Verl den SV Sandhausen. Anpfiff ist am 31. März um 16.30 Uhr.