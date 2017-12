Die Rheinländer setzten sich im letzten Spiel vor der Winterpause mit 1:0 (1:0) bei Eintracht Braunschweig durch, feierten den ersten Sieg in der 2. Liga seit knapp zwei Monaten und übernahmen zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung. Der erst 19-jährige Kroate Davor Lovren, Bruder von Liverpool-Star Dejan Lovren, erzielte am Freitag (15.12.2017) mit einem sehenswerten Lupfer den Treffer des Tages (9. Minute).

"Wir gehen mit einem tollen Gefühl in die Winterpause" , sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel bei "Sky". "In Braunschweig ist es wahrlich nicht einfach. In der ersten Halbzeit haben wir sehr überzeugend gespielt, am Ende hatten wir das Glück des Tüchtigen."