3. Liga: Viktoria Köln siegt dank Wunderlich gegen RWE

Die Viktoria musste ohne Lars Dietz und Patrick Koronkiewicz auskommen, die beide beim 1:1 gegen Wehen Wiesbaden Platzverweise erhalten hatten. Bei den Essenern musste Oguzhan Kefkir kurzfristig passen.

Viele Chancen, aber keine Tore vor der Pause

RWE war in der Anfangsphase das aktivere Team, ohne jedoch wirklich gefährlich vor dem Kölner Tor gewesen. Die Viktoria kam dagegen in der 10. Minute aus dem Nichts zu einer Großchance durch Simon Stehle, der über das Tor schoss. Kurz darauf köpfte Niklas May eine Flanke von Mike Wunderlich ebenfalls knapp drüber (12.). Nach dieser kurzen Kölner Drangphase war die Partie ausgeglichen. Essens ersten Abschluss verbuchte Isaiah Young mit einem Schuss deutlich über den Kölner Kasten (20.).

Auf der anderen Seite kam Wunderlich aus spitzem Winkel zum Abschluss und schoss RWE-Schlussmann Jakob Golz in die Arme (21.). Auch in den folgenden Minuten ging es hin und her mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Stehle für Köln (27.) und Felix Götze für RWE (28.) konnten den Ball nicht im Tor unterbringen. Die Viktoria verzweifelte vor allem an RWE-Verteidiger José-Enrique Rios-Alonso, der eine Kölner Hereingabe nach der anderen wieder aus dem eigenen Strafraum beförderte. So blieb es torlos zur Pause.

Wunderlich trifft, Young fliegt

Der zweite Durchgang begann mit einer Pyro-Show im Essener Block, die RWE wieder saftige Geldstrafen einbringen wird. Auf dem Platz zündete dagegen die Viktoria nach der Pause das erste Feuerwerk. Robin Meißner scheiterte nach einem starken Solo zunächst an Golz, im Nachschuss traf dann aber Wunderlich zur Kölner Führung (50.). Auf der Suche nach der schnellen Antwort probierte es Felix Herzenbruch mit einem Schlenzer aus 18 Metern, den Voll parierte (53.).

RWE-Trainer Christoph Dabrowski reagierte und wechselte mit Lawrence Ennali eine weitere Offensivkraft für den defensiven Mittelfeldspieler Clemens Fandrich. Allerdings dezimierte sich die Essener Offensive kurz darauf selbst, als Young mit Gelb-Rot vom Platz musste (68.) und damit am kommenden Wochenende ebenso pausieren muss wie Ennali, der seine fünfte Gelbe Karte sah (75.).

Meißner hätte kurz darauf das Spiel entscheiden können, scheiterte bei einem Konter allerdings an Golz (79.). Der RWE-Keeper verhinderte nur Sekunden später mit einer Glanztat auch ein Kopfballtor von Christoph Greger (80.). Die Viktoria war dem 2:0 in der Schlussphase näher als Essen dem Ausgleichstreffer. Einzig einen Kopfball von Ennali in die Arme von Voll brachte RWE in der Offensive noch zustande (84.). Die Kölner ließen allerdings ebenfalls zahlreiche gute Angriffschancen ungenutzt, wurden für diese Nachlässigkeit aber nicht mehr bestraft.

Essen vor Derby gegen Dortmund

Am kommenden Sonntag geht es für RWE mit einem Derby weiter. Dann ist Borussia Dortmund II an der Hafenstraße zu Gast (14 Uhr). Die Viktoria tritt einen Tag zuvor bei Dynamo Dresden an.

Quelle: bh