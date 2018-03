Die deutsche Weltmeister-Mannschaft bekam gegen die geniale spanische Passmaschine einen Eindruck davon, wie steinig der Weg zum fünften WM-Stern werden kann. In einer hochklassigen Partie hatte die beste Elf von Bundestrainer Joachim Löw phasenweise große Schwierigkeiten - doch dank eines Traumtores von Thomas Müller hielt die Serie von nun 22 Spielen ohne Niederlage.

Deutschland mit sieben Weltmeistern

"Man hat gesehen, was beide Mannschaften für Fähigkeiten haben" , sagte Torschütze Müller in der Sportschau: "In der Anfangsphase haben wir es nicht so gut gemacht, aber ab Mitte der ersten Halbzeit hatten wir mehr Ballkontrolle."

Die DFB-Elf ging wie erwartet mit Marc-André ter Stegen im Tor in die Partie. Insgesamt standen beim Anstoß am Freitag (23.03.2018) sieben Weltmeister von 2014 auf dem Platz. In der Abwehrkette spielten die drei Bayern-Profis Joshua Kimmich, Jérôme Boateng und Mats Hummels sowie nach längerer Verletzungspause der Kölner Jonas Hector.

Davor agierten als Kapitän Sami Khedira und Toni Kroos. Die Offensive bildeten Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler und als Mittelstürmer Timo Werner.

Spanien geht früh in Führung

Die erste halbe Stunde war für die Weltmeister aber eine Lektion in feinstem spanischem Tiki-Taka. Die Gäste brillierten mit ihrem Kombinationsspiel, sie übertrieben es aber bisweilen, so dass dem frühen 0:1 durch Rodrigo (6. Minute) keine weiteren Tore folgten. Andres Iniesta hatte einen Steilpass zentimetergenau auf Rodrigo gespielt. Der Angreifer vom FC Valencia hob den Ball über den herausstürzenden ter Stegen ins Tor.