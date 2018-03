Die Gladbacher verspielten dagegen eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung und mussten den nächsten Rückschlag hinnehmen.

In den ersten Minuten schienen die Borussia-Profis unterstreichen zu wollen, dass es ihnen ernst war mit ihren Ankündigungen, wieder in dem Kampf um die internationalen Plätze eingreifen zu wollen. Die Mannschaft von Dieter Hecking wirkte zielstrebig, konzentriert und willensstark, was auch zum schnellen 1:0 (5.) führte. Denis Zakaria spielte mit Bremens Thomas Delaney einen unfreiwilligen Doppelpass und schlenzte den Ball ins Bremer Tor.

Gladbach erhöht durch Bremer Eigentor

Die Hanseaten waren aber nur kurzzeitig irritiert und übernahmen zusehends die Spielkontrolle. Aber anders als der Borussia fehlte es den Hanseaten an Durchschlagskraft. Über gute Ansätze kam das Team lange nicht hinaus. Lediglich ein abgefälschter Schuss des Angreifers Ishak Belfodil (24.) sorgte in Hälfte eins für Gefahr.