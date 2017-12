Thorgan Hazard hatte die Borussia vor 52.000 Zuschauern im Borussia-Park am Freitag (15.12.2017) früh in Führung gebracht (9. Minute). André Hahn glich in einer von beiden Seiten offen und leidenschaftlich geführten Partie für den HSV aus (53.), ehe Raffael mit einem Doppelpack (74./79.) die drei Gladbacher Punkte sicherte. Es war der dritte Doppelpack des Brasilianers in dieser Saison.

Hecking überschwänglich, Gisdol bedient