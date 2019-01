Der VfL Bochum darf in der Zweitliga-Tabelle weiter mit einem Auge auf die Aufstiegsplätze schielen, während sich der MSV Duisburg nach der fünften Niederlage in Serie auf einen schweren Abstiegskampf einstellen muss. Die Bochumer behielten gegen den MSV am Dienstag (29.01.2019) wie schon in der Hinrunde die Oberhand - mit 2:1. Es war der 200. Zweitligasieg ihrer Klub-Historie.

Neuzugang Simon Zoller - der im Dezember vom 1. FC Köln nach Bochum wechselte - brachte die Gastgeber in Führung. In der 13. Minute fand ein zunächst geblockter Schuss seines neuen Teamkollegen Sidney Sam den Weg auf seinen Fuß. Der 27-Jährige ließ MSV-Schlussmann Felix Wiedwald keine Chance.