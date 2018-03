Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 2:0

Leverkusen schlägt Gladbach verdient

Bayer Leverkusen hat Borussia Mönchengladbach am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:0 geschlagen. Der Argentinier Lucas Alario erzielte in der 39. Minute das 1:0, Julian Brandt machte in der Nachspielzeit das zweite Tor.