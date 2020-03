Hans-Joachim Watzke

" Wir haben immer gesagt, dass wir uns solidarisch zeigen werden, wenn Klubs unverschuldet durch diese absolute Ausnahmesituation in eine Schieflage geraten, die sie alleine nicht mehr beherrschen können ", wird Borussias Geschäftsführer auf der vereinseigenen Webseite zitiert. Der BVB wirke aktuell durch vielfältige Aktionen tief in die Gesellschaft hinein. " Und natürlich sind wir auch bereit, im Profifußball zu helfen, wenn es am Ende darum geht, wirtschaftliche Konsequenzen der Pandemie ein Stück weit aufzufangen ," so Watzke.

Rudi Völler