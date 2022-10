Conference League: Hector und Pedersen fehlen Köln beim 1. FC Slovacko

Der Oktober ist der Monat, in dem die Last der Auftritte auf europäischer Bühne besonders schwer auf den Schultern der Spieler des 1. FC Köln zu wiegen scheint. Der Monat begann mit einem 3:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund optimal, bekam dann allerdings durch die von zwei Europapokal-Schlappen gegen Partizan Belgrad eingerahmte 2:5-Derby-Pleite bei Borussia Mönchengladbach einen empfindlichen Knacks.

Wiedergutmachung nach Dämpfer gegen Mainz

Das 3:2 gegen Augsburg bescherte den Rheinländern noch einmal Linderung, ehe mit dem 0:5 in Mainz am vergangenen Spieltag der nächste herbe Dämpfer folgte. Die Wiedergutmachung dafür soll am Donnerstag in der Conference League folgen, wo der Fußball-Bundesligist beim 1. FC Slovacko antreten muss.