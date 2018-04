SGS Essen will zum zweiten Mal ins Pokal-Finale

Natürlich habe man mit dem Auswärtsspiel beim Double-Sieger eine große Herausforderung zugelost bekommen. " Aber wir wissen um unsere Chance und werden mit der gleichen Einstellung, wie zuvor gegen den SC Freiburg, in diese Partie gehen ", sagt Lehmann und verweist auf den spektakulären 5:2-Erfolg nach Verlängerung im Viertelfinale gegen den Tabellendritten aus dem Breisgau.

Lea Schüller zuletzt mit Viererpack

Lea Schüller beim Länderspiel gegen Tschechien.

Auch der Chefcoach spürt, dass seine Spielerinnen motiviert sind. "Man merkt die Vorfreude auf das Spiel in jedem Gespräch mit Spielerinnen, Vereinsvertretern und Fans ", sagt Kraus. Er hofft, dass Lea Schüller wieder die Leistung abrufen kann, wie jüngst im Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen Tschechien. Da gelangen der Angreiferin beim 4:0 gleich alle vier Treffer. Damit schoss sie in dieser einen Partie gleich doppelt so viele Tore, wie in ihren bisherigen 14 Liga-Einsätzen in dieser Spielzeit. " Ich weiß, was Lea kann. Das hat sie schon im Training gezeigt ", war Bundestrainer Horst Hrubesch nach der Partie keineswegs über die Leistung der 20-Jährigen überrascht.

SGS-Quartett im DFB-Trikot