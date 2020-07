Peter Neururer war am Ende mit den Nerven am Ende: "Das war der größte Fehler meiner Karriere" , stöhnte das Trainer-Original aus dem Ruhrgebiet, nachdem er im vergangenen Herbst das Handtuch geworfen und von seinem kurzen Engagement als Sportlicher Leiter bei der SG Wattenscheid 09 zurückgetreten war. Selbst Spendenaktionen, Mahnwachen der treuen Fans und ein Retterspiel gegen Schalke 04 schienen nicht mehr kitten zu können, was jahrelang wirtschaftlich schief gelaufen war. Der Bochumer Traditionsverein war am Ende. Wieder einmal. Pleite.

Nach dem Zwangsabstieg drohte das endgültige Aus

Nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga West schien das endgültige Ende des Vereins besiegelt - doch plötzlich nahte dann doch wieder Hilfe. Mit Unternehmensberater Christian Fischer und Geschäftsmann Christian Pozo y Tamayo übernahmen zwei ortsansässige Lokalgrößen die Geschäfte und organisierten neben dem laufenden Insolvenzverfahren einen Neubeginn.

Sechs Monate später steht die SG runderneuert und scheinbar putzmunter wieder da. Nach Abschluss des Verfahrens steht der Verein schuldenfrei da. 75 neu gewonnene Sponsoren stellen das finanzielle Gerüst für einen Neustart in der fünftklassigen Oberliga Westfalen und die Konkurenz reibt sich verwundert die Augen, wie rasch sich der Klub sportlich wieder aufgestellt hat.

26 neue Spieler für die Oberliga

Gut vernetzt - Trainer Christian Britscho

Mit den weitreichenden Kontakten des gut vernetzten neuen Trainers Christian Britscho und der Hilfe des routinierten Innenverteidigers Norman Jakubowski - dem einzig verbliebenen Spieler aus Regionalliga-Zeiten - wurde innerhalb weniger Wochen aus dem Nichts ein mit 26 Spielern reichhaltig besetzter völlig neuer Spielerkader zusammengestellt. Und zwar ohne das viel zitierte "kalkulierbare finanzielle Risiko", das vielen vergleichbaren Klubs in der Vergangenheit schon um die Ohren geflogen ist.

"Der Verein muss organisch, muss aus sich heraus wachsen" , sagt Sportchef Pozo y Tamayo. Es soll in Wattenscheid endlich wieder bescheiden und bodenständig zugehen. Keine hochtrabenden Pläne, keine externen Geldgeber, "sonst funktioniert das nicht" , so Pozo y Tamayo.

"Extrem herausfordernd, extrem spannend"

Trainer Britscho hat nun die Aufgabe, aus einem komplett neu zusammengestellten Kader eine funktionierende Mannschaft zu bilden. Das kann Schicksal oder Chance für einen Coach sein, aus Britschos Sicht ist es eher Letzteres: Er spricht von einer Chance, "die man in einem Trainerleben nicht zweimal bekommt. Wir starten hier in der Lohrheide quasi bei Null und können alle Mosaiksteinchen neu zusammenfügen. Das ist extrem herausfordernd, aber auch spannend" , wird er auf der Homepage der Wattenscheider zitiert.

Auf dieser Homepage steht auch dick und fett der neue Leitspruch der Wattenscheider: "Nie war mehr Aufbruch als jetzt!" . "Wir haben den Grundstein gelegt. Wo wir in fünf Jahren sind, das ist nicht zu kalkulieren" , sagt Pozo y Tamayo.

