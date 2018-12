Schalke 04: Heidel wehrt sich gegen externen Rat

Es ging um Grundsätzliches in der Pressekonferenz nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Lokomotive Moskau in der Champions League. Der Schalker Sportvorstand Christian Heidel versuchte, etwas klarzustellen, was in den vergangenen Tagen seine Position im Verein hatte zumindest schwächer aussehen lassen.

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hatte öffentlich angeregt, ein ähnliches Modell wie der ungeliebte Reviernachbar aus Dortmund anzusteuern. Der BVB hatte sich neben Chef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc im Frühling mit Sebastian Kehl und und Matthias Sammer zusätzliche Fußballkompetenz ins Haus geholt und dadurch die Mannschaft des BVB so sinnvoll verstärkt, dass sie mittlerweile souverän die Bundesliga anführt. Offenbar sah auch Tönnies Beratungsbedarf im Klub und in der sportlichen Führung.