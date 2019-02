Es sind wieder einmal unruhige Tage beim FC Schalke 04. Sportvorstand Christian Heidel hat am vergangenen Samstag (23.02.2019) seinen Abschied angekündigt, Trainer Domenico Tedesco droht mit seinem Team tief in den Abstiegskampf zu rutschen. Und hinter den Kulissen laufen Verhandlungen über die Manager-Nachfolge, die nach WDR-Informationen aber noch nicht abgeschlossen sind und die sich wohl auch noch einige Tage hinziehen werden.

Weiterhin erste Wahl bleibt der Leverkusener Jonas Boldt, den der scheidende Manager Heidel bereits vor dieser Saison als eine Ergänzung für den sportlichen Bereich angefragt hatte. Der 37 Jahre alte Boldt gilt als bestens vernetzt in der Branche und hat seine Expertise als Kaderplaner und zuletzt Sportdirektor bei Bayer 04 Leverkusen nachgewiesen.

Erste oder zweite Reihe wären möglich

Allerdings dürfte Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dem spontanen Abgang Heidels - anders als in den vergangenen Jahren - diese Aufgaben nicht mehr nur an eine Person verteilen, sondern in Verbindung mit weiteren Experten einen Lastenausgleich schaffen. Wie dieser dann aussehen könnte, darüber müssten sich aber wohl erst einmal alle Personen einigen.

Boldt, der sich derzeit nicht öffentlich äußert, sei jedenfalls "interessiert" an der Aufgabe Schalke, wie aus seinem direkten Umfeld zu erfahren ist. Und dabei sei es andererseits nicht ausgeschlossen, dass er in erster Reihe, als Sportvorstand, agieren würde. Andererseits könne er sich aber auch eine Position in der zweiten Reihe vorstellen, wenn die Gesamtkonstellation stimme. Alles fundamentale Fragen, die zwischen den Parteien noch intensiv besprochen und geklärt werden müssten. Von einer Einigung sind beide Partien noch recht weit entfernt.

Kaum noch finanzielle Reserven

Doch egal, welcher Manager (im Gespräch sind neben Boldt u.a. auch Klaus Allofs, Michael Reschke, Horst Heldt) künftig die sportlichen Geschicke leiten wird, die Aufgabe, aus dem Ruhrgebietsklub wieder eine Spitzenmannschaft zu formen, dürfte viel Ideenreichtum und Kreativität erfordern. Denn dass die Schalker dringend einen neuerlichen sportlichen Umbruch benötigen, darüber dürfte nicht zuletzt die aktuelle Tabellensituation nachdrücklich Aufschluss geben.

Zum einen dürften die aktuellen Spieler kaum mehr einen nennenswerten Verkaufswert erzielen, zum anderen hatte Heidel in seinen zweieinhalb Jahren auf Schalke rund 160 Millionen Euro für Spieler ausgeben. Damit sind kaum noch finanzielle Reserven in der Klubkasse vorhanden.

Stand: 25.02.2019, 12:54