Schalke und die Steinkohle - das gehörte immer zusammen. Der FC Schalke 04 ist im deutschen Profifußball mit Sicherheit der Klub, der die engste Verbindung zur Steinkohle hatte und hat.

Als der Verein vergangene Woche zum Pressegespräch lud, betonte Marketingvorstand Alexander Jobst: "Wir fühlen uns als Verein mit dem Steinkohleabbau eng verbunden. Die Gründungsväter dieses Klubs waren ja schließlich auch Bergleute."

Schalke will dem bevorstehenden Ende des Steinkohleabbaus daher Rechnung tragen - und hat die ganze Woche ins Zeichen der Bergleute gesetzt. Höhepunkt ist die Heimpartie gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch (19.12.18), bei der intensiv an den Kohlebergbau erinnert wird.