Tedesco und Schalke in Bremen unter Druck

Der neue Sportvorstand Jochen Schneider hatte etwas überraschend an Tedesco festgehalten - bis auf Weiteres. " Interessant ist nicht, was in den nächsten drei, vier Wochen, sondern was am Freitag passiert. Wir legen alles in dieses Spiel" , hatte der Nachfolger von Christian Heidel bei seiner Vorstellung am Dienstag erklärt.

Video starten, abbrechen mit Escape Jochen Schneider ruft den Abstiegskampf auf Schalke aus | Morgenmagazin | 06.03.2019 | 01:30 Min. | Verfügbar bis 06.03.2020 | Das Erste

Stand: 08.03.2019, 08:00