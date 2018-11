Schalke zum Zechen-Ende gegen Leverkusen mit Spezialtrikot

Anlässlich der Schließungen der letzten Zechen im Ruhrgebiet werden sie nicht in den üblichen Heimtrikots spielen, sondern stattdessen jeweils einen Zechennamen der Region auf dem Leibchen tragen. Das kündigten die Gelsenkirchener am Dienstag an. Die Deutsche Fußball Liga hat den Schalkern eine Sondergenehmigung erteilt. Nach der Begegnung mit Leverkusen werden die Trikots versteigert. Der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Kumpel-ABC: Renate Sprissler erklärt "Trallafiti" | 00:12 Min. | UT

dpa | Stand: 27.11.2018, 11:51