Schalke gewinnt Test gegen Almelo

In einem Testspiel gewann der neue Trainer am Donnerstag (12.10.2023) mit seinem Team gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo im Parkstadion mit 4:1 (2:1). Geraerts hatte am Montag die Nachfolge des entlassenen Thomas Reis angetreten.

Die Offensivspieler Bryan Lasme (13.), Simon Terodde (26.), Kenan Karaman (59.) und Sebastian Polter (80.) drehten unter den Augen der niederländischen Vereinslegende Youri Mulder einen frühen Rückstand.

Der gebürtige Münsteraner Lasse Wehmeyer hatte die Gäste nach einem katastrophalen Fehlpass von Henning Matriciani in Führung gebracht (10.).

Glabdach gewinnt Test gegen St. Truiden

Borussia Mönchengladbach hat sein Testspiel am Donnerstag gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden mit 4:1 (3:0) gewonnen. Nathan Ngoumou (26.), Patrick Herrmann (28.), Hannes Wolf (44.) und Manu Kone (77.) trafen für die Borussia. Wolf unterlief in der 62. Minute ein Eigentor.

In der Bundesliga steht die Borussia nach sieben Spielen bei erst einem Saisonsieg. Am 22. Oktober (15.30 Uhr) reisen die Glabdacher zum Rheinderby zum 1. FC Köln.

Bochum-Partie aufgrund von Hubschrauber-Einsatz unterbrochen

Bei der 1:3 (0:2)-Testspielniederlage des VfL Bochum gegen Zweitliga-Team Hannover 96 ist es zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung gekommen. Aufgrund eines Rettungshubschraubereinsatzes mussten die Spieler im ersten von vier 30-minütigen Vierteln pausieren. Das Spiel fand am Leichtathletikplatz in unmittelbarer Nähe des Ruhrstadions des VfL statt, der als Landeplatz für Hubschrauber-Notfälle genutzt wird.

Der Helikopter landete hinter dem Tor der Niedersachsen, um eine Person in eine nahe gelegene Klinik zu bringen - anschließend konnte die Partie fortgesetzt werden. Monju Momuluh (50.) und Andreas Voglsammer (60.+5, Foulelfmeter/77.) trafen für 96, Moritz Broschinski (75.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für den VfL.