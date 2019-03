Knapp eine Woche hat Domenico Tedesco geschwiegen. Am Mittwoch (20.03.2018) hat er sich nun erstmals zu seinem Rauswurf bei Schalke 04 geäußert - mit versöhnlichen Worten.

" Für mich war das natürlich sehr emotional. Der Verein, die Menschen in diesem Verein und die Fans sind mir wahnsinnig ans Herz gewachsen ", teilte der 33-Jährige, der am vergangenen Donnerstag nach dem 0:7-Debakel in der Champions League bei Manchester City freigestellt worden war, in einem schriftlichen Statement mit.

Tedesco: "Es war mir eine Ehre"

Tedesco bedankte sich für die " große Unterstützung auch in schweren Zeiten " und ergänzte: " Es war mir eine Ehre, auf Schalke Trainer gewesen sein zu dürfen. Ich habe das bis zum letzten Tag als riesiges Privileg empfunden. "

Das erste Spiel nach seiner Entlassung am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig (0:1), bei dem sein Nachfolger Huub Stevens auf der Trainerbank saß, verfolgte er am Fernseher. Die Mannschaft habe " gezeigt, dass sie lebt. Wenn sie daran anknüpft, wird sie mit Sicherheit die nötigen Punkte holen. Ich werde weiter mitfiebern und die Daumen drücken ", so Tedesco.

Video starten, abbrechen mit Escape Stevens nach Schalke-Comeback: "Ich bin enttäuscht" | Sportschau | 16.03.2019 | 00:55 Min. | Verfügbar bis 16.03.2020 | Das Erste

Stimmung war "niedergeschlagen"

Schalkes neuer Sport-Vorstand Jochen Schneider erklärte in der "Sport Bild" noch einmal die Beweggründe für die Entscheidung gegen den Trainer: " Die Stimmung insgesamt war in allen Bereichen so niedergeschlagen, dass ich das Gefühl bekam, wir müssen sofort handeln ", sagte Schneider.

Man sei aber sauber auseinandergegangen. " Domenico und ich hatten in den 18 Tagen, die wir auf Schalke zusammengearbeitet haben, einen absolut fairen und transparenten Austausch. " Ist doch schön, dass Trainer-Entlassungen auch noch ohne anschließende Schlammschlacht ablaufen können.

Stand: 20.03.2019, 11:31