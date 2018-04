Schalke suspendiert Max Meyer

Heidel weist Vorwürfe zurück

"Dieses Vorgehen und diese Aussagen können wir nicht tolerieren. Noch mehr als die unzutreffenden Behauptungen stören uns die Mobbing-Vorwürfe, die wir aufs Schärfste zurückweisen. Schalke 04 hat sich gegenüber Max Meyer immer korrekt verhalten" , sagte Sportvorstand Christian Heidel. Trainer Domenico Tedesco meinte: "Von seinen persönlichen Angriffen bin ich enttäuscht und kann sie nicht nachvollziehen. Weil sie einfach nicht stimmen."

Meyer hatte in dem Interview harsche Kritik an der Klubführung um Heidel, Aufsichtsrat Clemens Tönnies und Trainer Domenico Tedesco geübt. Er beklagte unter anderem, dass es sich für ihn in letzter Zeit wie "Mobbing" anfühle. Heidel warf er vor, dass dieser ihn von Anfang an loswerden wollte. "Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten" , erläuterte Meyer, warum er mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen hat und seinen Club nach neun Jahren ablösefrei verlässt.

Das Ende einer Schlammschlacht

Es ist der letzte Akt in einem zur Schlammschlacht verkommenen Theaterstück, das im Februar seinen Anfang genommen hatte. Damals hatten die Königsblauen ihrem Eigengewächs ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet, wonach Meyer künftig geschätzt 5,5 Millionen Euro verdient hätte. Nach dem feststehenden Abgang von Leon Goretzka zu Bayern München sollte ein Verbleib des U21-Europameisters Meyer auch als Signal nach außen dienen. Zunächst äußerte sich Heidel zuversichtlich, er hob Meyers Heimatverbundenheit hervor. Zu einer Unterschrift aber kam es bis zum Stichtag am 15. Februar nicht. Die Hängepartie ging weiter.

Keine Werbung betrieben

Erst vergangene Woche beendete Heidel das Kapitel. "Max wird Schalke im Sommer definitiv verlassen" , sagte Heidel vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Schalke verliert einen potenziellen Leistungsträger, der vor allem zuletzt sehr selten einer wahr. Meyer selbst steht vor einer ungewissen Zukunft: Mit seinem Schalker Abgang hat er sich nicht gerade ins Schaufenster gestellt.

