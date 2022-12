Schalke verlängert Vertrag mit Rühl-Hamers

Wie der Klub am Dienstag (20.12.2022) mitteilte, sprach sich der Aufsichtsrat am vergangenen Donnerstag auf der letzten ordentlichen Sitzung 2022 einstimmig für eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit aus.

Die 46-Jährige aus Haltern am See, die 2020 in den Vorstand der Königsblauen berufen wurde, ist für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht zuständig. Eine Laufzeit des neuen Vertrags wurde nicht veröffentlicht.

Aufsichtsrat: "Rühl-Hamers legte Grundstein für den Aufstieg"

"Christina Rühl-Hamers musste zusammen mit Peter Knäbel eine Herkulesaufgabe lösen, als es im ersten Halbjahr 2021 darum ging, die Lizenz für die 2. Bundesliga trotz großer Umsatz- und Einnahmeverluste zu erhalten", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Gremiumssprecher Axel Hefer: "Damals wurde der Grundstein für den späteren Aufstieg gelegt."

Rühl-Hamers ist Diplomkauffrau, Steuerberaterin und ausgebildete Wirtschaftsprüferin. Das neue Kalenderjahr gehe sie trotz der Schalker "Altlasten aus der Vergangenheit", der Planungsrisiken wie der Ligazugehörigkeit oder der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung "mit einer Mischung aus Respekt und Optimismus" an.

Schalke nach der Winterpause in Frankfurt im Einsatz

Aufsteiger Schalke ist in der Bundesliga Tabellenletzter. Am 21. Januar 2023 spielt Schalke nach der Winterpause bei Eintracht Frankfurt.