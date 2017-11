Nach der schlimmsten Viertelstunde seiner jungen Trainerkarriere hatte Domenico Tedesco schon den vorzeitigen Schlusspfiff herbeigesehnt. "Ich habe den vierten Offiziellen gefragt, ob wir heute nur 70 Minuten spielen dürfen", berichtete der Coach von Schalke 04 nach dem spektakulären 4:4 (0:4) im 173. Revierderby bei Borussia Dortmund. Am Ende wurden es am Samstag (25.11.2017) 97 Fußball-Minuten für die Ewigkeit - und dem Bundesliga-Novizen schallten "Derbysieger, Derbysieger"-Rufe aus der Kabine entgegen.

Der 32-Jährige hatte seinen Teil zu diesem unvergesslichen Revierderby beigetragen - auch mit seiner Ansprache in der Halbzeitpause. "Man muss dem Trainer ein Kompliment machen", sagte Leon Goretzka. "In so einer Situation hast du zwei Optionen, wie du damit umgehst: Die eine ist, auf die Mannschaft einzutreten, und dann gibt eben noch die andere Variante. Er hat uns gesagt, dass das zur Reise dazugehört, die wir machen wollen. Er hat jeden einzelnen nochmal gepackt ." Kapitän Ralf Fährmann verriet weitere Details: "Er hat gesagt, wir sollen die erste Halbzeit vergessen und wenigstens die zweite gewinnen." Tedesco selbst meinte, es wäre "nicht gerade realistisch gewesen, wenn ich gesagt hätte: Wir wollen hier noch 4:4 spielen ."

Tedesco liegt mit Goretzka und Harit richtig

Was als Vermeiden einer der größten Derby-Blamagen gedacht war, führte zum größten Wunder: Mit jedem Tor wuchs die Schalker Zuversicht, "der Glaube ist zurückgekommen", wie Goretzka es formulierte.Nach dem Ausgleichstreffer von Naldo in der Nachspielzeit (90.+4) feierten die Königsblauen ausgelassener als nach den meisten ihrer 67 Erfolge im Nachbarschaftsduell.

Tedesco hatte in seinem ersten Revierderby schon vor seiner Halbzeitansprache einen Grundstein für die historische Aufholjagd gelegt: Er hatte Mittelfeldmotor Goretzka und den pfeilschnellen Dribbler Amine Harit eingewechselt. Mit Goretzkas Dynamik und Führungsstärke ("Ich hatte keine Stimme mehr auf dem Platz") und Harits Tempo und Offensivdrang kippte das Spiel. Nach dem 1:4 durch Guido Burgstaller (61.) riss der Marokkaner mit seinem ersten Bundesligator (65.) die Schalker endgültig aus der Schockstarre. Nach Gelb-Rot für Pierre-Emerick Aubameyang (72.) vollbrachten Daniel Caligiuri (86.) und Naldo das Wunder.

Fährmann entschuldigt sich für Provokation

Nach Spielende ließ sich Fährmann im Überschwang zu einer fahrlässigen Geste in Richtung Südtribüne hinreißen, was für Aufruhr unter den BVB-Fans und für eine Rudelbildung sorgte. Schalkes Torwart entschuldigte sich ausdrücklich. "Ich habe mich von meinem Herz leiten lassen. In jedem steckt auch ein bisschen Mensch."

