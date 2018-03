Schalkes Suche nach einer neuen Mannschaft

Es hätten sich dann und wann schon Spinnweben in seiner alten Wohnung in Mainz vorgefunden, wenn er mal wieder vor Ort ist. Christian Heidel kommt nach eigenem Bekunden nicht mehr häufig dazu, in seine Heimatstadt zu fahren. Der FC Schalke 04, dessen Sportvorstand er seit rund eineinhalb Jahren ist, ist zu fordernd.

Dass der Ruhrgebietsklub am Freitagabend (09.03.2018) zu Mainz 05 reisen und dort um Bundesligapunkte zur Qualifikation für die Champions League kämpfen wird, ist womöglich mal wieder eine gute Gelegenheit, sich im Vorfeld der Partie von den tierischen Fangnetzen zu befreien.

Video starten, abbrechen mit Escape Tedesco - "Im Abstiegskampf kommen unbekannte Kräfte zu Tage" | Sportschau | 08.03.2018 | 01:12 Min. | Verfügbar bis 08.03.2019 | Das Erste

Allerdings geht es für Heidel vielmehr darum, den Kader für die neue Saison zu planen, was sich in der jüngsten Vergangenheit mit dem verkündeten Abgang von Leon Goretzka und dem Hickhack um die mögliche Vertragsverlängerung von Max Meyer als ein arbeitsintensives Feld herausstellte.

Keine zusätzlichen Einnahmen

Die Schalker müssen sich sowohl qualitativ als auch quantitativ verstärken, wollen sie in der kommenden Spielzeit im internationalen Wettbewerb - ob Europa oder Champions League - eine ernsthafte Rolle spielen. Der derzeitige Spielerkader umfasst gerade einmal 25 Lizenspieler, darunter drei Torhüter.

Das Problem: Die finanziellen Mittel sind knapp. Ablösesummen in Dimensionen von um die 30 Millionen Euro, die etwa Angreifer Breel Embolo gekostet hat, dürften Heidel nicht annähernd zur Verfügung stehen. Auch weil Goretzka und auch Meyer - bei einem eher wahrscheinlichen Wechsel nach Saisonende - keine Ablösesummen einbringen. Hinzu kommt, dass die Schalker im vergangenen Jahr ohne die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb keine zusätzlichen Einnahmen hatte.

Eher ein Versprechen in die Zukunft

Und so verwundert es auch nicht, dass zuletzt wieder Spieler aus der 2. Bundesliga in den Fokus der Schalker geraten sein sollen. Mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf hatten die Königsblauen gute Erfahrungen gemacht. In der Winterpause stieß noch Cedric Teuchert aus Nürnberg hinzu.

Video starten, abbrechen mit Escape Tedesco - "Juwele und große Talente müssen wir angehen" | Sportschau | 08.03.2018 | 00:46 Min. | Verfügbar bis 08.03.2019 | Das Erste

Nun werden die Namen von Kevin Möhwald, Tim Leibold und Eduard Löwen, ebenfalls aus dem Frankenland, genannt. Und auch Steven Skrzybski (Union Berlin) und Niklas Hauptmann (Dynamo Dresden) werden genannt. "Selbstverständlich scouten wir die 2. Liga“ , sagt Tedesco, ohne eine Bestätigung für diese Personalien abgeben zu wollen. Viele talentierte Spieler, die womöglich ein Versprechen für die Zukunft sind. Die ihren Weg in der 1. Bundesliga aber erst noch finden müssen.

Der Umkehrschluss aus diesen Meldungen bedeutet allerdings auch, dass die großen sportlichen Fantasien, als etwa Weltklasse-Profis wie Klaas-Jan Huntelaar oder auch Rául den Weg nach Gelsenkirchen fanden, wohl für längere Zeit beendet zu sein scheinen.

Stand: 08.03.2018, 09:20